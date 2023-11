Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Beim SLI lassen sich am Dienstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,07 Prozent aufwärts auf 1 668,36 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,136 Prozent auf 1 669,48 Punkte an der Kurstafel, nach 1 667,21 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 669,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 668,01 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bewegte sich der SLI bei 1 702,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, bewegte sich der SLI bei 1 754,08 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 14.11.2022, bei 1 707,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Minus von 0,756 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,63 Prozent auf 26,10 CHF), Richemont (+ 0,76 Prozent auf 105,40 CHF), ams (+ 0,53 Prozent auf 3,20 CHF), Lindt (+ 0,47 Prozent auf 10 680,00 CHF) und Swatch (I) (+ 0,40 Prozent auf 228,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen UBS (-1,33 Prozent auf 21,58 CHF), Givaudan (-0,75 Prozent auf 3 159,00 CHF), Julius Bär (-0,72 Prozent auf 52,34 CHF), Swiss Re (-0,60 Prozent auf 98,60 CHF) und Logitech (-0,49 Prozent auf 73,76 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 275 356 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 266,506 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Swiss Re-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,29 Prozent gelockt.

