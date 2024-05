Freundlicher Handel: SLI klettert schlussendlich

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SLI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,78 Prozent fester bei 1 847,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,373 Prozent auf 1 839,59 Punkte an der Kurstafel, nach 1 832,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 1 836,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 858,81 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,739 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 03.04.2024, bei 1 907,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bewegte sich der SLI bei 1 799,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, lag der SLI noch bei 1 790,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 4,74 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 936,63 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 5,18 Prozent auf 1,20 CHF), VAT (+ 3,14 Prozent auf 453,90 CHF), Geberit (+ 2,93 Prozent auf 506,20 CHF), Richemont (+ 2,85 Prozent auf 131,80 CHF) und Sika (+ 2,28 Prozent auf 269,30 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-1,02 Prozent auf 73,82 CHF), Novartis (-1,01 Prozent auf 87,97 CHF), Straumann (-0,93 Prozent auf 116,90 CHF), Lindt (-0,66 Prozent auf 10 530,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,39 Prozent auf 439,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 8 834 554 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,549 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at