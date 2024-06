Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag kletterte der SLI via SIX zum Handelsende um 0,39 Prozent auf 1 948,33 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,458 Prozent höher bei 1 949,66 Punkten, nach 1 940,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 941,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 950,13 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der SLI mit 1 961,52 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 904,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 781,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,48 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 3,60 Prozent auf 191,35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,67 Prozent auf 51,16 CHF), Swiss Life (+ 1,54 Prozent auf 647,40 CHF), VAT (+ 1,26 Prozent auf 505,20 CHF) und Sandoz (+ 1,19 Prozent auf 32,22 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Schindler (-1,43 Prozent auf 233,60 CHF), Richemont (-0,60 Prozent auf 141,25 CHF), Novartis (-0,42 Prozent auf 93,15 CHF), Straumann (-0,37 Prozent auf 107,20 CHF) und Lindt (-0,28 Prozent auf 10 640,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 649 793 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 256,627 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at