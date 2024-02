Freundlicher Handel: SMI-Börsianer greifen zum Start zu

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,10 Prozent höher bei 11 149,64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,273 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,132 Prozent stärker bei 11 153,52 Punkten in den Handel, nach 11 138,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 11 159,19 Punkte, das Tagestief hingegen 11 148,11 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 0,956 Prozent nach. Vor einem Monat, am 09.01.2024, wies der SMI einen Stand von 11 248,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 644,99 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, bei 11 217,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,185 Prozent nach unten. Bei 11 473,57 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 088,62 Punkten.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Alcon (+ 2,24 Prozent auf 67,52 CHF), Lonza (+ 0,79 Prozent auf 448,60 CHF), Novartis (+ 0,70 Prozent auf 88,59 CHF), Sika (+ 0,46 Prozent auf 239,60 CHF) und Sonova (+ 0,39 Prozent auf 281,30 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Nestlé (-0,99 Prozent auf 97,37 CHF), Partners Group (-0,58 Prozent auf 1 192,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,56 Prozent auf 282,40 CHF), Geberit (-0,32 Prozent auf 493,80 CHF) und Roche (-0,22 Prozent auf 224,40 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 229 165 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 273,821 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,31 Prozent gelockt.

