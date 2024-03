Freundlicher Handel: SMI verbucht nachmittags Zuschläge

Am Donnerstag tendiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,21 Prozent höher bei 11 570,39 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,264 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,466 Prozent auf 11 492,67 Punkte an der Kurstafel, nach 11 546,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 470,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 583,74 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,701 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 07.02.2024, den Stand von 11 210,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, wurde der SMI mit 10 968,10 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 07.03.2023, den Wert von 11 064,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,58 Prozent nach oben. Bei 11 583,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 2,31 Prozent auf 3 848,00 CHF), Lonza (+ 1,98 Prozent auf 463,20 CHF), Sika (+ 1,52 Prozent auf 260,10 CHF), Holcim (+ 1,47 Prozent auf 74,60 CHF) und Richemont (+ 1,38 Prozent auf 143,45 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Novartis (-3,07 Prozent auf 88,26 CHF), Swiss Life (-0,15 Prozent auf 650,80 CHF), Logitech (-0,10 Prozent auf 78,16 CHF), Geberit (+ 0,08 Prozent auf 522,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,25 Prozent auf 40,80 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 407 350 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 250,595 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,93 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

