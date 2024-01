Freundlicher Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

So bewegt sich der NASDAQ Composite heute.

Um 20:03 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,40 Prozent fester bei 15 265,95 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,443 Prozent höher bei 15 122,38 Punkten, nach 15 055,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 15 266,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 087,20 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,40 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 19.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 003,22 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 19.10.2023, mit 13 186,18 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 10 852,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,39 Prozent. Bei 15 266,41 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell World Acceptance (+ 8,97 Prozent auf 132,52 USD), EMCORE (+ 7,12 Prozent auf 0,56 USD), Landec (+ 6,00 Prozent auf 7,07 USD), Photronics (+ 5,70 Prozent auf 30,95 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 5,39 Prozent auf 0,44 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Enzon Pharmaceuticals (-19,05 Prozent auf 0,09 USD), Cutera (-10,74 Prozent auf 2,70 USD), Daktronics (-5,22 Prozent auf 7,63 USD), Taylor Devices (-4,30 Prozent auf 29,16 USD) und Westamerica Bancorp (-4,30 Prozent auf 49,87 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10 440 518 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,660 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 43,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at