Freundlicher Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,51 Prozent fester bei 1 851,22 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 1 841,69 Punkte an der Kurstafel, nach 1 841,87 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 858,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 841,69 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,222 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, stand der ATX Prime bei 1 798,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 772,38 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 604,98 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,00 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell BAWAG (+ 2,91 Prozent auf 67,30 EUR), Semperit (+ 1,66 Prozent auf 11,00 EUR), FACC (+ 1,32 Prozent auf 7,69 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,10 Prozent auf 109,80 EUR) und Lenzing (+ 1,06 Prozent auf 33,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Polytec (-2,10 Prozent auf 3,27 EUR), PORR (-2,07 Prozent auf 14,20 EUR), DO (-1,81 Prozent auf 162,80 EUR), Flughafen Wien (-1,55 Prozent auf 50,80 EUR) und Frequentis (-0,92 Prozent auf 32,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 128 015 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,074 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

