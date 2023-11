Freundlicher Handel: So performt der SMI am Mittwochmittag

Mit dem SMI geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Um 12:09 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,59 Prozent auf 10 846,21 Punkte zu. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,191 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,264 Prozent auf 10 810,69 Punkte an der Kurstafel, nach 10 782,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 10 794,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 860,41 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,15 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der SMI bei 10 348,60 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.08.2023, den Wert von 10 875,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 074,30 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,21 Prozent zurück. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 616,37 Punkten. 10 251,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,67 Prozent auf 64,64 CHF), Novartis (+ 1,33 Prozent auf 86,20 CHF), Logitech (+ 1,24 Prozent auf 76,46 CHF), Richemont (+ 1,24 Prozent auf 114,45 CHF) und Holcim (+ 0,99 Prozent auf 63,12 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-0,49 Prozent auf 3 258,00 CHF), Roche (-0,19 Prozent auf 237,15 CHF), Zurich Insurance (+ 0,07 Prozent auf 433,40 CHF), Nestlé (+ 0,21 Prozent auf 99,96 CHF) und Swisscom (+ 0,23 Prozent auf 512,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 981 432 Aktien gehandelt. Mit 263,665 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,73 erwartet. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,43 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at