Freundlicher Handel: SPI am Donnerstagmittag stärker

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,67 Prozent auf 13 987,98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,826 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,096 Prozent auf 13 908,18 Punkte an der Kurstafel, nach 13 894,80 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 994,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 888,16 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,508 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 09.10.2023, einen Wert von 14 134,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 629,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, wies der SPI einen Stand von 13 946,62 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 0,401 Prozent nach unten. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 451,76 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 13,27 Prozent auf 0,05 CHF), Comet (+ 10,13 Prozent auf 200,00 CHF), DocMorris (+ 9,02 Prozent auf 42,78 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,05 Prozent auf 8,35 CHF) und Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Spexis (-37,34 Prozent auf 0,05 CHF), ObsEva (-11,20 Prozent auf 0,04 CHF), ONE swiss bank (-10,34 Prozent auf 2,60 CHF), Idorsia (-8,47 Prozent auf 2,01 CHF) und Kudelski (-6,18 Prozent auf 1,22 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 6 019 360 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267,650 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Achiko-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 8,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

