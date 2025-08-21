DocMorris Aktie
|7,26EUR
|-0,03EUR
|-0,34%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 8,00 auf 5,90 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Vogel kappte in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung generell die Schätzungen für die Marktanteile der Onlineapotheken - und für die Schweizer im Besonderen. Er sieht zunächst kaum Potenzial für Margen und Barmittelzuflüsse./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5,90 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
6,93 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-14,80%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
6,93 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,80%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten
|
19.08.25
|SPI aktuell: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.08.25
|Optimismus in Zürich: Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
19.08.25
|Optimismus in Zürich: SPI-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
19.08.25
|ROUNDUP: DocMorris steigert Umsatz im ersten Halbjahr - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
19.08.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: DocMorris unter Druck nach Halbjahreszahlen - Redcare stabil (dpa-AFX)
|
19.08.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
19.08.25
|DocMorris steigert Rx-Umsatz im ersten Halbjahr um über 40 Prozent und baut Gesundheitsökosystem weiter aus (EQS Group)
|
19.08.25