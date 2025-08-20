DocMorris Aktie

7,09EUR -0,03EUR -0,42%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.08.2025 07:11:33

DocMorris Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 17 auf 8,10 Franken mehr als halbiert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, während der Wettbewerber Redcare in allen wichtigen Kennziffern besser abgeschnitten habe, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach unten./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
8,10 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6,78 CHF 		Abst. Kursziel*:
19,56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6,78 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
19,56%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten