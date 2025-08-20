DocMorris Aktie
|7,09EUR
|-0,03EUR
|-0,42%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 17 auf 8,10 Franken mehr als halbiert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, während der Wettbewerber Redcare in allen wichtigen Kennziffern besser abgeschnitten habe, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach unten./rob/edh/tih
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
8,10 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,78 CHF
|
Abst. Kursziel*:
19,56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,78 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,56%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
