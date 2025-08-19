DocMorris Aktie
|7,22EUR
|-0,72EUR
|-9,01%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris nach Quartalszahlen der Versandapotheke auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Die verfehlten Erwartungen für Umsatz und Nettoergebnis dürften die Aktie belasten, wobei der bestätigte Ausblick das Ausmaß der negativen Reaktion begrenzen sollte, schrieb Sebastian Vogel am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
7,32 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,29%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
6,68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,76%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
07:00
|DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem (EQS Group)
|
07:00
|DocMorris steigert Rx-Umsatz im ersten Halbjahr um über 40 Prozent und baut Gesundheitsökosystem weiter aus (EQS Group)
|
15.08.25
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.08.25
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.08.25
|SPI-Handel aktuell: SPI verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
08.08.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI sackt mittags ab (finanzen.at)
|
08.08.25
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Analysen
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|05.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|05.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|05.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08.05.25
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|16.04.25
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|13.03.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|07.02.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.25
|DocMorris Hold
|Warburg Research
|15.04.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|14.04.25
|DocMorris Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|7,41
|-6,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|07:36
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|07:08
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|06:47
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:33
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Zalando Buy
|Baader Bank
|18.08.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Danone Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|K+S Sell
|UBS AG
|18.08.25
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|18.08.25
|PNE Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research