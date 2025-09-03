DocMorris Aktie

6,85EUR -0,03EUR -0,44%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

<
03.09.2025 17:16:52

DocMorris Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli seien diese im August verhalten ausgefallen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei DocMorris sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 3 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 5 Prozent. Beim Kontrahenten Redcare Pharamacy belaufe sich der Rückgang sogar auf 9 respektive 13 Prozent./bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

