DocMorris Aktie
|6,85EUR
|-0,03EUR
|-0,44%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli seien diese im August verhalten ausgefallen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei DocMorris sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 3 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 5 Prozent. Beim Kontrahenten Redcare Pharamacy belaufe sich der Rückgang sogar auf 9 respektive 13 Prozent./bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,32 CHF
|
Abst. Kursziel*:
89,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,32 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
89,87%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten
|
18:37
|AKTIEN IM FOKUS: Redcare und DocMorris schwach - Jefferies sieht Dämpfer (dpa-AFX)
|
15:59
|Mittwochshandel in Zürich: SPI freundlich (finanzen.at)
|
29.08.25
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
29.08.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
28.08.25
|Börse Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.08.25
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.08.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.08.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)