DocMorris Aktie

7,32EUR -0,23EUR -3,05%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

28.08.2025 07:50:15

DocMorris Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 15 auf 12 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Für die Online-Apotheke DocMorris schraubten sie aber ihre Cashflow-Erwartungen etwas zurück./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,05 CHF 		Abst. Kursziel*:
70,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
71,43%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

