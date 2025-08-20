FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sich das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland schlechter als erwartet entwickelt./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET



