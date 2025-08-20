DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sich das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland schlechter als erwartet entwickelt./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
8,00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
6,84 CHF
Abst. Kursziel*:
16,96%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
6,93 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
15,44%
Analyst Name::
Jan Koch
KGV*:
-
