DocMorris Aktie

7,09EUR -0,03EUR -0,42%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

20.08.2025 10:18:31

DocMorris Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sich das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland schlechter als erwartet entwickelt./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6,84 CHF 		Abst. Kursziel*:
16,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6,93 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
15,44%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

