DocMorris Aktie

7,41EUR -0,53EUR -6,62%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

19.08.2025 08:32:02

DocMorris Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris nach Halbjahreszahlen der Versandapotheke auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Der Umsatz liege vor allem wegen des Deutschland-Geschäfts etwas unter seiner Prognose und der Konsensschätzung, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die währungsbereinigte Umsatzdynamik sei deutlich hinter der des Konkurrenten Redcare Pharmacy zurückgeblieben. Dagegen habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen knapp übertroffen, und die Schweizer hätten die Jahresziele bestätigt./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Add
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
10,00 CHF
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
7,32 CHF 		Abst. Kursziel*:
36,61%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
6,66 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
50,15%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

