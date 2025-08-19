DocMorris Aktie
|7,22EUR
|-0,72EUR
|-9,01%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Die Versandapotheke habe in einem weiteren schwachen Quartal erneut die Erwartungen im Bereich E-Rezept verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag in seiner Reaktion. Der bereinigte operative Ergebnisrückgang (Ebitda) falle zwar wie prognostiziert aus, um die diesbezügliche, bestätigte Zielspanne für 2025 zu erreichen, müssten sich die Schweizer im zweiten Halbjahr aber deutlich steigern./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:37 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:37 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
115,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
111,27%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten
|
10:47
|AKTIEN IM FOKUS 2: DocMorris unter Druck nach Halbjahreszahlen - Redcare stabil (dpa-AFX)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
07:00
|DocMorris steigert Rx-Umsatz im ersten Halbjahr um über 40 Prozent und baut Gesundheitsökosystem weiter aus (EQS Group)
|
07:00
|DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem (EQS Group)
|
15.08.25
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.08.25
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.08.25
|SPI-Handel aktuell: SPI verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
08.08.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI sackt mittags ab (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Analysen
|09:55
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|05.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|05.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|05.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08.05.25
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|16.04.25
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|13.03.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|07.02.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.25
|DocMorris Hold
|Warburg Research
|15.04.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|14.04.25
|DocMorris Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|7,22
|-9,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:06
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|09:55
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:28
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:28
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|09:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:27
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|07:36
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|07:08
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|06:47
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:33
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Zalando Buy
|Baader Bank
|18.08.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Danone Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|K+S Sell
|UBS AG
|18.08.25
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|18.08.25
|PNE Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.