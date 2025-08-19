DocMorris Aktie

7,22EUR -0,72EUR -9,01%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.08.2025 09:55:54

DocMorris Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Die Versandapotheke habe in einem weiteren schwachen Quartal erneut die Erwartungen im Bereich E-Rezept verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag in seiner Reaktion. Der bereinigte operative Ergebnisrückgang (Ebitda) falle zwar wie prognostiziert aus, um die diesbezügliche, bestätigte Zielspanne für 2025 zu erreichen, müssten sich die Schweizer im zweiten Halbjahr aber deutlich steigern./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:37 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:37 / CEST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
15,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,95 CHF 		Abst. Kursziel*:
115,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
111,27%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Analysen

09:55 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
08:32 DocMorris Sell UBS AG
08:32 DocMorris Add Baader Bank
05.08.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.25 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 7,22 -9,01% DocMorris AG (ex Zur Rose)

Aktuelle Aktienanalysen

10:18 JOST Werke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:06 Brenntag Buy Warburg Research
09:55 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 GEA Hold Deutsche Bank AG
09:28 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
09:28 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
09:28 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:28 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
09:27 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09:27 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
09:25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
09:24 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
09:24 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
09:24 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08:32 DocMorris Sell UBS AG
08:32 DocMorris Add Baader Bank
07:36 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:33 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 Iberdrola Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 Intel Neutral UBS AG
07:08 Hennes & Mauritz AB Equal Weight Barclays Capital
06:47 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
06:46 Merck Equal Weight Barclays Capital
06:33 Novo Nordisk Neutral UBS AG
18.08.25 Zalando Buy Baader Bank
18.08.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
18.08.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
18.08.25 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
18.08.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
18.08.25 LANXESS Buy Deutsche Bank AG
18.08.25 Danone Buy UBS AG
18.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
18.08.25 K+S Sell UBS AG
18.08.25 Yara International ASA Neutral UBS AG
18.08.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
18.08.25 Bilfinger Neutral UBS AG
18.08.25 Salesforce Neutral UBS AG
18.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
18.08.25 PNE Buy Warburg Research
18.08.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
18.08.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
18.08.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen