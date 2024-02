Freundlicher Handel: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der SPI bewegt sich am Nachmittag kaum.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 14 912,04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,955 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,071 Prozent tiefer bei 14 889,84 Punkten in den Handel, nach 14 900,36 Punkten am Vortag.

Bei 14 856,98 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 971,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, lag der SPI bei 14 520,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 114,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 500,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,35 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 971,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Spexis (+ 17,99 Prozent auf 0,20 CHF), SHL Telemedicine (+ 13,00 Prozent auf 5,65 CHF), HOCHDORF (+ 11,63 Prozent auf 14,40 CHF), ONE swiss bank (+ 7,35 Prozent auf 4,38 CHF) und OC Oerlikon (+ 6,43 Prozent auf 4,14 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen CI Com SA (-9,72 Prozent auf 1,30 CHF), Meyer Burger (-9,63 Prozent auf 0,11 CHF), ALSO (-8,79 Prozent auf 233,50 CHF), ASMALLWORLD (-8,07 Prozent auf 1,48 CHF) und GAM (-6,94 Prozent auf 0,34 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 988 157 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,302 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Orascom Development-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die mobilezone-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

