Börse Zürich in Rot: SLI schwächelt zum Handelsstart

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent tiefer bei 2 135,58 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,249 Prozent auf 2 133,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 138,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2 133,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 137,13 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 2 078,70 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 1 978,93 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 30.12.2024, einen Wert von 1 917,12 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11,14 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,66 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 0,44 Prozent auf 79,70 CHF), UBS (+ 0,33 Prozent auf 36,75 CHF), Lonza (+ 0,07 Prozent auf 536,20 CHF), Roche (+ 0,06 Prozent auf 327,90 CHF) und VAT (+ 0,05 Prozent auf 385,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams-OSRAM (-1,09 Prozent auf 7,70 CHF), Lindt (-0,69 Prozent auf 11 550,00 CHF), Logitech (-0,64 Prozent auf 81,08 CHF), Kühne + Nagel International (-0,61 Prozent auf 170,30 CHF) und Straumann (-0,60 Prozent auf 92,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 313 914 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 282,586 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,06 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

