FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagmittag im Plus

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,24 Prozent fester bei 7 866,65 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,476 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 847,99 Punkten in den Handel, nach 7 847,99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 898,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 847,44 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,61 Prozent abwärts. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 7 722,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 459,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 909,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,88 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 044,98 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Standard Chartered (+ 2,95 Prozent auf 6,62 GBP), Prudential (+ 2,46 Prozent auf 7,09 GBP), National Grid (+ 1,85 Prozent auf 10,32 GBP), SSE (+ 1,70 Prozent auf 16,47 GBP) und Diageo (+ 1,64 Prozent auf 28,45 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Rentokil Initial (-2,62 Prozent auf 4,35 GBP), Unite Group (-2,61 Prozent auf 9,14 GBP), BAE Systems (-2,24 Prozent auf 12,90 GBP), Croda International (-2,22 Prozent auf 47,98 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-1,59 Prozent auf 93,00 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 16 319 688 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 212,276 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. In puncto Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

