FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Der FTSE 100 verlor schlussendlich an Wert.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,22 Prozent tiefer bei 8 414,99 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,649 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 433,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8 433,76 Punkten am Vortag.

Bei 8 409,15 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 446,46 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, einen Stand von 7 995,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 512,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 754,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 455,77 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Diploma (+ 4,05 Prozent auf 40,60 GBP), BT Group (+ 3,37 Prozent auf 1,09 GBP), 3i (+ 2,39 Prozent auf 29,19 GBP), Kingfisher (+ 1,41 Prozent auf 2,65 GBP) und Whitbread (+ 1,24 Prozent auf 31,07 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BAE Systems (-3,23 Prozent auf 13,49 GBP), Anglo American (-2,40 Prozent auf 27,07 GBP), Phoenix Group (-2,31 Prozent auf 5,09 GBP), Admiral Group (-1,93 Prozent auf 26,97 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-1,87 Prozent auf 91,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 84 185 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 223,008 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index weist die Phoenix Group-Aktie mit 10,38 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at