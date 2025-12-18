FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Der FTSE 100 hält am Donnerstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,08 Prozent fester bei 9 782,40 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,785 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 774,32 Punkten in den Handel, nach 9 774,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 794,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 772,57 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 552,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 228,11 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 199,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 18,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Rentokil Initial (+ 3,21 Prozent auf 4,47 GBP), Ocado Group (+ 1,06 Prozent auf 2,43 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,03 Prozent auf 88,64 GBP), Compass Group (+ 0,89 Prozent auf 23,86 GBP) und Ashtead (+ 0,72 Prozent auf 53,30 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen United Utilities (-1,54 Prozent auf 11,85 GBP), Burberry (-1,32 Prozent auf 12,69 GBP), GSK (-1,15 Prozent auf 18,13 GBP), Flutter Entertainment (-1,12 Prozent auf 163,05 GBP) und Entain (-0,80 Prozent auf 7,42 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 197 535 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 238,422 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,91 erwartet. Mit 8,61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at