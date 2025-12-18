Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Frühe Investition
|
18.12.2025 10:03:28
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.12.2022 wurde die Legal General-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Legal General-Aktie bei 2,47 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Legal General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40,502 Legal General-Anteilen. Die gehaltenen Legal General-Aktien wären am 17.12.2025 102,59 GBP wert, da der Schlussstand 2,53 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 2,59 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Legal General belief sich zuletzt auf 14,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten
|
17:58
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in London: FTSE 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
12:27
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100 aktuell: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)