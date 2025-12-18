FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Legal General-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 18.12.2022 wurde die Legal General-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Legal General-Aktie bei 2,47 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Legal General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40,502 Legal General-Anteilen. Die gehaltenen Legal General-Aktien wären am 17.12.2025 102,59 GBP wert, da der Schlussstand 2,53 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 2,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Legal General belief sich zuletzt auf 14,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at