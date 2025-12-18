ConvaTec Aktie

FTSE 100 im Blick 18.12.2025 15:58:58

Zuversicht in London: FTSE 100 legt nachmittags zu

Der FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag kaum.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,17 Prozent auf 9 790,70 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,785 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 774,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 9 774,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 806,34 Punkte, das Tagestief hingegen 9 748,26 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,47 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 18.11.2025, bei 9 552,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9 228,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 199,11 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,53 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Whitbread (+ 5,56 Prozent auf 25,81 GBP), Ocado Group (+ 4,79 Prozent auf 2,52 GBP), Rentokil Initial (+ 2,84 Prozent auf 4,45 GBP), Frasers Group (+ 2,64 Prozent auf 7,00 GBP) und 3i (+ 2,09 Prozent auf 32,80 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-3,18 Prozent auf 1,66 GBP), GSK (-1,34 Prozent auf 18,09 GBP), United Utilities (-1,29 Prozent auf 11,88 GBP), Bunzl (-1,29 Prozent auf 21,48 GBP) und ConvaTec (-1,07 Prozent auf 2,40 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 21 453 551 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 238,422 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

2026 präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

