FTSE 100 aktuell: FTSE 100 mit Zuschlägen

Der FTSE 100 zeigt am Freitagnachmittag eine positive Tendenz.

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,21 Prozent auf 9 858,04 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,813 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 9 837,76 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (9 837,77 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 819,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 858,24 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 2,17 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 507,41 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 216,67 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 105,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rolls-Royce (+ 2,49 Prozent auf 11,73 GBP), Melrose Industries (+ 2,41 Prozent auf 5,79 GBP), DCC (+ 2,32 Prozent auf 50,30 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,71 Prozent auf 68,45 GBP) und Fresnillo (+ 1,62 Prozent auf 31,32 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Barratt Developments (-2,60 Prozent auf 3,69 GBP), Ocado Group (-2,14 Prozent auf 2,47 GBP), JD Sports Fashion (-2,12 Prozent auf 0,85 GBP), Marks Spencer (-2,01 Prozent auf 3,25 GBP) und Frasers Group (-2,01 Prozent auf 6,83 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 70 529 269 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 239,897 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

