Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Plus
Am Freitag gewann der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,61 Prozent auf 9 897,42 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,813 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 837,76 Punkte an der Kurstafel, nach 9 837,77 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 819,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 903,13 Punkten erreichte.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 2,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 507,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 216,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 105,32 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,82 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Zählern.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 2,86 Prozent auf 31,70 GBP), Rolls-Royce (+ 2,27 Prozent auf 11,70 GBP), Melrose Industries (+ 1,98 Prozent auf 5,77 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,78 Prozent auf 68,50 GBP) und HSBC (+ 1,44 Prozent auf 11,67 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-2,89 Prozent auf 1,63 GBP), Frasers Group (-2,73 Prozent auf 6,78 GBP), Barratt Developments (-2,67 Prozent auf 3,69 GBP), JD Sports Fashion (-2,58 Prozent auf 0,84 GBP) und RS Group (-1,83 Prozent auf 6,43 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 238 870 848 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 239,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 8,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
