Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitagabend wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Am Freitag gewann der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,61 Prozent auf 9 897,42 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,813 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 837,76 Punkte an der Kurstafel, nach 9 837,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 819,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 903,13 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 2,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 507,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 216,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 105,32 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,82 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 2,86 Prozent auf 31,70 GBP), Rolls-Royce (+ 2,27 Prozent auf 11,70 GBP), Melrose Industries (+ 1,98 Prozent auf 5,77 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,78 Prozent auf 68,50 GBP) und HSBC (+ 1,44 Prozent auf 11,67 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-2,89 Prozent auf 1,63 GBP), Frasers Group (-2,73 Prozent auf 6,78 GBP), Barratt Developments (-2,67 Prozent auf 3,69 GBP), JD Sports Fashion (-2,58 Prozent auf 0,84 GBP) und RS Group (-1,83 Prozent auf 6,43 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 238 870 848 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 239,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 8,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at