Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Langfristige Investition
|
17.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Frasers Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Frasers Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Frasers Group-Papiers betrug an diesem Tag 4,81 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Frasers Group-Aktie investiert, befänden sich nun 20,780 Frasers Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Frasers Group-Aktie auf 6,82 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,62 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,62 Prozent zugenommen.
Frasers Group wurde am Markt mit 2,97 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
