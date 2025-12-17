Frasers Group Aktie

Frasers Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 17.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Frasers Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Frasers Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Frasers Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Frasers Group-Papiers betrug an diesem Tag 4,81 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Frasers Group-Aktie investiert, befänden sich nun 20,780 Frasers Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Frasers Group-Aktie auf 6,82 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,62 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,62 Prozent zugenommen.

Frasers Group wurde am Markt mit 2,97 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten