BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50-Performance im Blick
|
06.11.2025 15:59:08
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus
Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,48 Prozent tiefer bei 4 749,08 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,068 Prozent auf 4 768,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 771,97 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 749,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 768,73 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,106 Prozent zurück. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Wert von 4 755,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4 419,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 306,44 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,46 Prozent. 4 826,72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Zählern.
Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 3,45 Prozent auf 128,80 GBP), National Grid (+ 0,96 Prozent auf 11,63 GBP), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 64,24 EUR), HSBC (+ 0,76 Prozent auf 10,94 GBP) und Novartis (+ 0,73 Prozent auf 102,32 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Diageo (-6,15 Prozent auf 16,87 GBP), RELX (-3,92 Prozent auf 32,83 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,92 Prozent auf 94,50 GBP), SAP SE (-2,41 Prozent auf 222,45 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 56,80 CHF).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 683 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 355,818 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie hat mit 6,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. BNP Paribas-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
07.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|60,52
|0,17%
|ASML NV
|873,70
|-2,00%
|AstraZeneca PLC
|146,55
|1,52%
|BNP Paribas S.A.
|66,32
|1,94%
|BP plc (British Petrol)
|5,21
|-0,29%
|Diageo plc
|19,15
|1,32%
|HSBC Holdings plc
|12,22
|-0,81%
|London Stock Exchange (LSE)
|106,00
|-1,85%
|National Grid plc
|13,10
|-0,76%
|Novartis AG
|109,30
|-0,18%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,42
|-2,72%
|SAP SE
|217,35
|-1,27%
|UniCredit S.p.A.
|63,50
|0,24%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 707,56
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.