BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
STOXX 50-Performance im Blick 06.11.2025 15:59:08

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Donnerstag.

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,48 Prozent tiefer bei 4 749,08 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,068 Prozent auf 4 768,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 771,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 749,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 768,73 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,106 Prozent zurück. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Wert von 4 755,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4 419,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 306,44 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,46 Prozent. 4 826,72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 3,45 Prozent auf 128,80 GBP), National Grid (+ 0,96 Prozent auf 11,63 GBP), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 64,24 EUR), HSBC (+ 0,76 Prozent auf 10,94 GBP) und Novartis (+ 0,73 Prozent auf 102,32 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Diageo (-6,15 Prozent auf 16,87 GBP), RELX (-3,92 Prozent auf 32,83 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,92 Prozent auf 94,50 GBP), SAP SE (-2,41 Prozent auf 222,45 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 56,80 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 683 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 355,818 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 6,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. BNP Paribas-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen

05.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 BP Kaufen DZ BANK
04.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 60,52 0,17% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 873,70 -2,00% ASML NV
AstraZeneca PLC 146,55 1,52% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 66,32 1,94% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,21 -0,29% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,15 1,32% Diageo plc
HSBC Holdings plc 12,22 -0,81% HSBC Holdings plc
London Stock Exchange (LSE) 106,00 -1,85% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 13,10 -0,76% National Grid plc
Novartis AG 109,30 -0,18% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 36,42 -2,72% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
SAP SE 217,35 -1,27% SAP SE
UniCredit S.p.A. 63,50 0,24% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 707,56 -0,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen