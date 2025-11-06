RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursentwicklung im Fokus 06.11.2025 17:59:24

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

STOXX 50-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der STOXX 50 verlor im STOXX-Handel schlussendlich 0,78 Prozent auf 4 734,92 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,068 Prozent auf 4 768,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 771,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 731,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 768,73 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,404 Prozent abwärts. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 06.10.2025, mit 4 755,12 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4 419,39 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Wert von 4 306,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,13 Prozent aufwärts. Bei 4 826,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 3,08 Prozent auf 128,34 GBP), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 64,24 EUR), National Grid (+ 0,78 Prozent auf 11,61 GBP), BAT (+ 0,41 Prozent auf 41,59 GBP) und Novartis (+ 0,33 Prozent auf 101,92 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Diageo (-6,54 Prozent auf 16,80 GBP), SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), RELX (-2,96 Prozent auf 33,16 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,63 Prozent auf 94,78 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,21 Prozent auf 56,58 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 20 730 009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 355,818 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Nachrichten

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Analysen

05.11.25 RELX Outperform Bernstein Research
24.10.25 RELX Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 RELX Buy UBS AG
11.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 60,42 -2,64% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 891,50 -1,83% ASML NV
AstraZeneca PLC 144,35 2,19% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 47,00 0,43% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 65,06 -1,39% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,22 0,71% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 18,90 -6,90% Diageo plc
London Stock Exchange (LSE) 108,00 -2,70% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 13,20 1,54% National Grid plc
Novartis AG 109,50 0,09% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 37,44 -2,45% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
SAP SE 220,15 -3,17% SAP SE
UniCredit S.p.A. 63,35 -1,39% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 735,30 -0,77%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen