RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
06.11.2025 17:59:24
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus
Der STOXX 50 verlor im STOXX-Handel schlussendlich 0,78 Prozent auf 4 734,92 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,068 Prozent auf 4 768,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 771,97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 731,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 768,73 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,404 Prozent abwärts. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 06.10.2025, mit 4 755,12 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4 419,39 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Wert von 4 306,44 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,13 Prozent aufwärts. Bei 4 826,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 3,08 Prozent auf 128,34 GBP), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 64,24 EUR), National Grid (+ 0,78 Prozent auf 11,61 GBP), BAT (+ 0,41 Prozent auf 41,59 GBP) und Novartis (+ 0,33 Prozent auf 101,92 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Diageo (-6,54 Prozent auf 16,80 GBP), SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), RELX (-2,96 Prozent auf 33,16 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,63 Prozent auf 94,78 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,21 Prozent auf 56,58 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 20 730 009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 355,818 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Analysen
|05.11.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|60,42
|-2,64%
|ASML NV
|891,50
|-1,83%
|AstraZeneca PLC
|144,35
|2,19%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|47,00
|0,43%
|BNP Paribas S.A.
|65,06
|-1,39%
|BP plc (British Petrol)
|5,22
|0,71%
|Diageo plc
|18,90
|-6,90%
|London Stock Exchange (LSE)
|108,00
|-2,70%
|National Grid plc
|13,20
|1,54%
|Novartis AG
|109,50
|0,09%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|37,44
|-2,45%
|SAP SE
|220,15
|-3,17%
|UniCredit S.p.A.
|63,35
|-1,39%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 735,30
|-0,77%
