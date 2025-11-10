FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in London Stock Exchange (LSE) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,72 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 12,389 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 148,41 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 07.11.2025 auf 92,70 GBP belief. Damit wäre die Investition 14,84 Prozent mehr wert.

London Stock Exchange (LSE) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at