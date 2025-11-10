London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Lukrativer London Stock Exchange (LSE)-Einstieg?
|
10.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,72 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 12,389 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 148,41 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 07.11.2025 auf 92,70 GBP belief. Damit wäre die Investition 14,84 Prozent mehr wert.
London Stock Exchange (LSE) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
10.11.25