Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags

Am Freitag ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,67 Prozent auf 4 703,46 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,050 Prozent fester bei 4 737,67 Punkten in den Handel, nach 4 735,30 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 703,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 742,96 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 749,70 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 467,40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 319,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,40 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 826,72 Punkten. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 1 722,50 EUR), AstraZeneca (+ 0,37 Prozent auf 128,82 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,29) Prozent auf 5,57 EUR), Roche (+ 0,19 Prozent auf 265,70 CHF) und Rolls-Royce (+ 0,18 Prozent auf 11,34 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil RELX (-3,08 Prozent auf 32,14 GBP), Siemens (-1,80 Prozent auf 237,25 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,54 Prozent auf 93,32 GBP), UBS (-1,49 Prozent auf 30,32 CHF) und Rio Tinto (-1,18 Prozent auf 51,97 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 308 765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 351,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

2025 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at