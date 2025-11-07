ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Kursentwicklung im Fokus
|
07.11.2025 12:27:07
Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,67 Prozent auf 4 703,46 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,050 Prozent fester bei 4 737,67 Punkten in den Handel, nach 4 735,30 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 703,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 742,96 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 749,70 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 467,40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 319,22 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,40 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 826,72 Punkten. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 1 722,50 EUR), AstraZeneca (+ 0,37 Prozent auf 128,82 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,29) Prozent auf 5,57 EUR), Roche (+ 0,19 Prozent auf 265,70 CHF) und Rolls-Royce (+ 0,18 Prozent auf 11,34 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil RELX (-3,08 Prozent auf 32,14 GBP), Siemens (-1,80 Prozent auf 237,25 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,54 Prozent auf 93,32 GBP), UBS (-1,49 Prozent auf 30,32 CHF) und Rio Tinto (-1,18 Prozent auf 51,97 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 308 765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 351,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
2025 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rio Tinto plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|873,70
|-2,00%
|AstraZeneca PLC
|146,55
|1,52%
|BNP Paribas S.A.
|66,32
|1,94%
|BP plc (British Petrol)
|5,21
|-0,29%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,60
|0,39%
|London Stock Exchange (LSE)
|106,00
|-1,85%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,42
|-2,72%
|Rheinmetall AG
|1 747,00
|2,13%
|Rio Tinto plc
|60,12
|0,97%
|Roche AG (Genussschein)
|268,40
|1,21%
|Rolls-Royce Plc
|13,06
|1,24%
|Siemens AG
|240,50
|-0,31%
|UBS
|32,61
|-1,90%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 707,56
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.