Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,35 Prozent höher bei 4 771,19 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,652 Prozent auf 4 738,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 707,56 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 738,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 776,44 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 4 701,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 477,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 287,00 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 9,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Diageo (+ 7,62 Prozent auf 18,58 GBP), Siemens (+ 3,18 Prozent auf 244,85 EUR), UniCredit (+ 2,93 Prozent auf 65,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,69 Prozent auf 5,74 EUR) und Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 1 792,00 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil National Grid (-0,77 Prozent auf 11,62 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,56 Prozent auf 92,18 GBP), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,54 EUR), Zurich Insurance (-0,39 Prozent auf 564,40 CHF) und Unilever (-0,24 Prozent auf 46,07 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 441 995 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 337,523 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 6,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

