FTSE 100-Handel aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im FTSE 100

Der FTSE 100 bleibt auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,06 Prozent höher bei 7 427,63 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,306 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 423,46 Punkte an der Kurstafel, nach 7 423,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 423,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 440,12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,809 Prozent. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, einen Stand von 7 327,39 Punkten. Der FTSE 100 lag noch am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, bei 7 473,67 Punkten. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, den Stand von 7 573,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 1,67 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 206,82 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell NatWest Group (+ 1,94 Prozent auf 2,10 GBP), D S Smith (+ 1,86 Prozent auf 2,90 GBP), BP (+ 1,50 Prozent auf 4,79 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,42 Prozent auf 5,84 GBP) und Smurfit Kappa (+ 1,42 Prozent auf 33,61 EUR). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Severn Trent (-2,58 Prozent auf 26,46 GBP), 3i (-1,21 Prozent auf 22,04 GBP), National Grid (-1,02 Prozent auf 10,15 GBP), Burberry (-0,86 Prozent auf 14,38 GBP) und AstraZeneca (-0,85 Prozent auf 99,47 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 2 305 503 Aktien gehandelt. Mit 196,397 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

2023 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 11,38 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

