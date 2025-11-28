Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Antofagasta-Anlage
|
28.11.2025 10:03:43
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Antofagasta-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,28 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Antofagasta-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 753,296 Antofagasta-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Antofagasta-Aktie auf 26,90 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 263,65 GBP wert. Mit einer Performance von +102,64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Antofagasta eine Marktkapitalisierung von 26,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
