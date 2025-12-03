BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Investmentbeispiel
|
03.12.2025 10:04:23
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAE Systems-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 8,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BAE Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 122,971 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 16,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 997,05 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 99,70 Prozent.
Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 46,95 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
