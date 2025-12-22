FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barratt Developments von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Barratt Developments-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 22.12.2022 wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Barratt Developments-Anteile bei 4,05 GBP. Bei einem Barratt Developments-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,691 Barratt Developments-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 3,69 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,04 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 8,96 Prozent.

Jüngst verzeichnete Barratt Developments eine Marktkapitalisierung von 5,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at