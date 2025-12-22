Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Index-Performance im Blick
|
22.12.2025 15:58:57
Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag
Um 15:41 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,49 Prozent auf 9 848,72 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,853 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 897,39 Punkten, nach 9 897,42 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 829,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 897,96 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 9 539,71 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der FTSE 100 9 226,68 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Stand von 8 084,61 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 19,23 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,78 Prozent auf 32,58 GBP), Rio Tinto (+ 1,44 Prozent auf 59,22 GBP), Airtel Africa (+ 0,80 Prozent auf 3,29 GBP), Beazley (+ 0,54 Prozent auf 8,39 GBP) und BP (+ 0,42 Prozent auf 4,27 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil DCC (-4,94 Prozent auf 47,30 GBP), Ocado Group (-3,80 Prozent auf 2,39 GBP), Diageo (-3,69 Prozent auf 16,17 GBP), Rolls-Royce (-2,39 Prozent auf 11,42 GBP) und 3i (-1,80 Prozent auf 32,16 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 13 363 609 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 242,540 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
2026 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,55 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
