Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Montagmittag im Plus

Der FTSE 100 zeigt sich am ersten Tag der Woche kaum verändert.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,05 Prozent höher bei 9 876,09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,854 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 870,69 Punkte an der Kurstafel, nach 9 870,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 858,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 881,87 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 9 720,51 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.09.2025, einen Stand von 9 299,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 8 149,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 19,56 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Metlen Energy Metals (+ 2,76 Prozent auf 43,98 EUR), Fresnillo (+ 2,33 Prozent auf 32,75 GBP), Glencore (+ 2,31 Prozent auf 4,03 GBP), ConvaTec (+ 2,18 Prozent auf 2,43 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,08 Prozent auf 1,64 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Hiscox (-1,75 Prozent auf 14,03 GBP), Beazley (-1,55 Prozent auf 8,26 GBP), BAT (-1,43 Prozent auf 41,55 GBP), BT Group (-1,29 Prozent auf 1,82 GBP) und BAE Systems (-1,20 Prozent auf 16,91 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 7 240 635 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 242,714 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die 3i-Aktie weist mit 4,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at