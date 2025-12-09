Coca-Cola HBC Aktie
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola HBC-Aktie bei 22,97 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,531 Coca-Cola HBC-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 590,63 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 08.12.2025 auf 36,54 GBP belief. Damit wäre die Investition 59,06 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich zuletzt auf 13,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
