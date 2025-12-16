Coca-Cola HBC Aktie
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,87 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 672,495 Coca-Cola HBC-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers auf 37,40 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 151,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 151,51 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 13,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
