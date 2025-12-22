ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|ConvaTec-Investment im Blick
|
22.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConvaTec von vor einem Jahr abgeworfen
ConvaTec-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ConvaTec-Papier bei 2,21 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die ConvaTec-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,249 ConvaTec-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,59 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 19.12.2025 auf 2,42 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 109,59 GBP entspricht einer Performance von +9,59 Prozent.
Der Börsenwert von ConvaTec belief sich jüngst auf 4,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
