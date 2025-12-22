ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ConvaTec-Investment im Blick 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConvaTec von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ConvaTec-Aktie Anlegern gebracht.

ConvaTec-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ConvaTec-Papier bei 2,21 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die ConvaTec-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,249 ConvaTec-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,59 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 19.12.2025 auf 2,42 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 109,59 GBP entspricht einer Performance von +9,59 Prozent.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich jüngst auf 4,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ConvaTec PLCmehr Nachrichten