FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Croda International von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Croda International-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Croda International-Aktie bei 68,66 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,565 Croda International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 29,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 428,93 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,11 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Croda International eine Börsenbewertung in Höhe von 4,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at