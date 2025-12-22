Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Kursentwicklung im Fokus
|
22.12.2025 12:26:55
Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent auf 9 859,83 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,853 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 897,39 Punkte an der Kurstafel, nach 9 897,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 897,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 849,51 Zählern.
So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 9 539,71 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Wert von 9 226,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der FTSE 100 8 084,61 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 19,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 2,33 Prozent auf 32,44 GBP), Rio Tinto (+ 1,08 Prozent auf 59,01 GBP), Antofagasta (+ 0,96 Prozent auf 31,71 GBP), Halma (+ 0,70 Prozent auf 36,07 GBP) und Glencore (+ 0,65 Prozent auf 3,92 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil DCC (-4,46 Prozent auf 47,54 GBP), Ocado Group (-3,29 Prozent auf 2,40 GBP), Diageo (-2,71 Prozent auf 16,33 GBP), Imperial Brands (-1,76 Prozent auf 31,20 GBP) und Croda International (-1,65 Prozent auf 27,44 GBP).
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 632 975 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,540 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus
Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
