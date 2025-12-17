FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine DCC-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in DCC eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die DCC-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren DCC-Anteile an diesem Tag 55,90 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das DCC-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178,891 DCC-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der DCC-Aktie auf 51,05 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 132,38 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 9 132,38 GBP entspricht einer negativen Performance von 8,68 Prozent.

Der DCC-Wert an der Börse wurde auf 4,96 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at