FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die Diploma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,94 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diploma-Aktie investiert, befänden sich nun 47,760 Diploma-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 53,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 531,29 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 531,29 GBP, was einer positiven Performance von 153,13 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Diploma betrug jüngst 7,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at