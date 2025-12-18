Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

So performte der FTSE 100 am Donnerstag zum Handelsende.

Am Donnerstag stieg der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,65 Prozent auf 9 837,77 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,785 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 774,32 Punkten, nach 9 774,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 9 845,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 748,26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 552,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 228,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, lag der FTSE 100 bei 8 199,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,10 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Whitbread (+ 6,30 Prozent auf 25,99 GBP), Ocado Group (+ 5,25 Prozent auf 2,53 GBP), Fresnillo (+ 4,40 Prozent auf 30,82 GBP), Rolls-Royce (+ 3,81 Prozent auf 11,44 GBP) und Rentokil Initial (+ 3,65 Prozent auf 4,49 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Bunzl (-2,48 Prozent auf 21,22 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,24 Prozent auf 1,68 GBP), United Utilities (-1,50 Prozent auf 11,85 GBP), BP (-1,20 Prozent auf 4,20 GBP) und GSK (-1,15 Prozent auf 18,13 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 51 174 922 Aktien gehandelt. Mit 238,422 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,91 erwartet. Mit 8,61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

