FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Experian-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Experian-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Experian-Aktie bei 11,68 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Experian-Papier investiert hätte, hätte er nun 85,616 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.12.2025 auf 33,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 900,68 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 190,07 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 30,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at