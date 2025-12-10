Experian Aktie

Frühe Investition 10.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Experian-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Experian-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,36 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Experian-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,655 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,54 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 09.12.2025 auf 32,43 GBP belief. Mit einer Performance von +18,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Experian erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

