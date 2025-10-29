Experian Aktie

Experian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrative Experian-Investition? 29.10.2025 10:04:44

FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Experian-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Experian-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Experian-Anteile bei 38,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Experian-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,594 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,29 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,71 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Experian einen Börsenwert von 33,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Experian PLCmehr Nachrichten