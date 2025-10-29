FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Experian-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Experian-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Experian-Anteile bei 38,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Experian-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,594 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,29 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,71 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Experian einen Börsenwert von 33,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at