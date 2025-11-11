Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Profitables Fresnillo-Investment?
|
11.11.2025 16:04:00
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Fresnillo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,76 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 147,929 Fresnillo-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2025 3 417,16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,10 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 241,72 Prozent vermehrt.
Fresnillo war somit zuletzt am Markt 16,15 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Fresnillo PLC
|26,50
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.