FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresnillo-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Fresnillo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,76 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 147,929 Fresnillo-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2025 3 417,16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,10 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 241,72 Prozent vermehrt.

Fresnillo war somit zuletzt am Markt 16,15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at